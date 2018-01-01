Открытие века научно-исследовательского института

Wakanshouyaku (Ваканшаяку)

Когда пожилой человек теряет рассудок, это становится тяжелым испытанием не только для него, но и для его родных и близких.

По данным Всемирной организации здравоохранения на данный момент во всем мире насчитывается более 46 миллионов человек с диагнозом «деменция».

Деменция (от латинского dementia «безумие») — это приобретенное слабоумие. Чаще всего этим страдают пожилые люди. Познавательная активность мозга постепенно снижается, человек теряет ранее полученные знания и умения и не может усвоить что-то новое. Со временем, человек может утратить способность ухаживать за собой и отвечать за свои действия, то есть оказаться в состоянии полной беспомощности.

Практически каждый человек может найти среди своих близких или дальних родственников или знакомых семью, которая столкнулась с таким несчастьем.

Тем не менее, согласно опросам проведенным Всероссийским центром изучения общественно мнения, россияне очень мало знают о том, что такое деменция, какие у неё симптомы и как можно помочь своим родным, у которых проявляются симптомы этого недуга. Более того, опрос выявил очень печальный факт, что большинство россиян стесняются говорить о такой проблеме и обращаться к кому-то за помощью.

Однако на ранних стадиях деменции полное восстановление памяти и мышления возможно.

В Японии на проблему деменции обратили внимание уже много лет назад. Научно-исследовательский институт Ваканшаяку под руководством профессора Масао Мори, изучал проблему деменции с момента основания института в 1971 году. Перед учёными стояла задача найти продукт, который поможет людям сохранить когнитивные функции до конца жизни, и сократить число людей с деменцией до нуля.

В результате многолетних исследований и наблюдений было доказано, что продукт Голден Рейши имеет 100% эффективность в отношении деменции. В августе 2018 года продукт Голден Рейши был запатентован как «Продукт для пациентов с деменцией».

«Мы до сих пор получаем огромное количество слов благодарности от тех людей, кто принимает Голден Рейши. Все люди с деменцией смогли улучшить своё состояние в той или иной степени. Мы гордимся тем, что эффективность нашего продукта в настоящее время составляет 100%» - сотрудники института Ваканшаяку (Токио, Япония).

Наиболее распространенная причина возникновения деменции — нарушение мозгового кровообращения. Когда происходит нарушение кровообращения в головном мозге, нейроны (нервные клетки) не получают необходимый объем питания и кислорода и через некоторое время погибают. Ранее считалось, что только острые нарушения кровообращения, такие как инсульт, могут быть причиной деменции. В настоящее время установлено, что деменция может возникать по причине хронической закупорки мелких сосудов (капилляров), что протекает незаметно для человека.

Клинические исследования Голден Рейши показали, что этот продукт, созданный на основе запатентованного экстракта из 4-х видов рейши, способствует оздоровлению сосудов и оживлению застойного кровотока в капиллярах. В результате приёма Голден Рейши кровеносные сосуды очищаются, стенки сосудов обретают нормальную толщину по все длине, мелкие сосуды (капилляры) удлиняются, и увеличивается их количество.

Хорошая циркуляция крови по всем сосудам, включая капилляры, обеспечивает каждую клеточку организма необходимым количеством питания и кислорода. Благодаря этому и происходит предотвращение старения и улучшение когнитивных функций. Если принимать Голден Рейши в течение недели (для слабых симптомов) или один месяц (для ярко выраженных симптомов), вы увидите улучшения.

"Я исследовал область старения и хронические заболевания в течение 50 лет. Деменция является трагедией в жизни многих людей. Деменция — это не болезнь, это явление, с которым можно справиться. Именно для этого наш институт более 50 лет, с 1971 года, проводит исследования в области лечения деменции в любой стадии и в области профилактики старения и хронических заболеваний. Ещё раз повторю, деменция — это не болезнь, а старение. Если старение можно остановить, то, вероятно, можно остановить и деменцию. Для этого необходимо улучшить микроциркуляцию (циркуляцию крови по капиллярам) и потребление воды. Было установлено, что когнитивные функции снижаются только за счет сокращения 1% влаги мозга. Поэтому важно принимать 1500 мл воды в день. Я разработал продукт, который эффективен в улучшении когнитивных функций. Этот продукт уменьшил проявления слабоумия в 100% исследованных случаев. Я надеюсь, что мои исследования помогут решить проблемы старения, многих хронических заболеваний, деменции и тревоги" – профессор Масао Мори, научно-исследовательский институт Ваканшаяку, Токио, Япония.

Предотвращение ухудшений — это лучший путь к полноценной жизни.

Поскольку продукт Голден Рейши не является лекарством, это даёт возможность принимать его и для профилактики. Поэтому мы рекомендуем Голден Рейши не только для людей, которые имеют явные симптомы или которые уже ощутили негативные изменения памяти, ясности мышления или осознают проблемы с кровообращением (ишемическая болезнь, аритмия, гипертония и т. п.), но и людям с лёгкими симптомами, чтобы не допускать дальнейших возрастных изменений.

Схемы приема Голден Рейши вы можете найти на странице 26. Мы рекомендуем принимать Голден Рейши от 3 месяцев до 1 года. Однако, в профилактических дозах этот продукт можно принимать на постоянной основе.

*Слово когнитивный происходит от латинского «cognito», что в переводе означает «узнаю». Когнитивные функции — это функции разума, которые позволяют нам познавать мир и общаться с ним. Например, память, внимание, мышление, ориентация в пространстве, способность воспринимать и делать выводы — это когнитивные функции.

ОТЗЫВ:

Здравствуйте! У меня тут личная история успеха от приема Голден Рейши.

Мой папа, 83 года, стал пить Голден Рейши. У него проблемы с давлением, с тромбообразованием и плюс ко всему деменция.

После первой упаковки, чуть больше недели приема, давление, которое зашкаливало, пришло в норму, отказались от таблеток, снижающих давление. Начал очищаться ЖКТ. Причем с четкой регулярностью очень ранним утром. Общее состояние улучшилось. Стабилизировалось и улучшилось настроение. Раньше он, чуть что, расстраивался, плакал, теперь настроение ровное. Главное, улучшился мышечный тонус (деменция – это ухудшение не только памяти, но и двигательной активности). Он стал лучше ходить. Не так быстро устает. С учетом того, что сейчас нет никаких средств для лечения и облегчения состояния человека при болезни Альцгеймера и деменции, грибы Рейши стали спасательным кругом как для папы так и для нас, его близких.

Теперь мои настроены продолжать прием грибов, хотя мама тоже с недоверием вначале к этому отнеслась. В общем, там 4 вида грибов (экстракта грибов) и все вместе усиливают действия друг друга. Восстанавливают микроциркуляцию крови, нормализуют давление, сахар в крови, улучшают иммунитет и по большому счету уменьшают биологический возраст организма.

Главное, у меня теперь есть возможность помочь своему отцу, оказавшемуся один на один с этой тяжелой болезнью.

Елена Карпова, г. Санкт-Петербург