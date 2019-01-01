Мир находится в напряжении, поскольку до сих идет широкое распространение самых разных вариантов коронавируса COVID-19.

Коронавирусы — это целое семейство вирусов, которые поражают человека, млекопитающих, птиц, и земноводных. На май 2020 года было известно 43 вида коронавируса, 7 из которых поражают человека. Название «коронавирус» связано со строением вируса. От его внешней оболочки отходят шиповидные отростки, которые напоминают солнечную корону во время затмения. Название COVID-19 – это сокращение от английского CoronoVirus Decease 2019, что в переводе означает коронавирусное заболевание 2019 года.

Первоначально COVID-19 рассматривали как респираторную инфекцию, распространяющуюся из верхних дыхательных путей в легкие. Однако теперь известно, что он вызывает воспаление сердца и кровеносных сосудов, повреждение почек, воспаление желудочно-кишечного тракта, воспаление периферических нервов (неврит), тромбоз, а также инфаркт миокарда и инсульт. Как же это происходит?

«Суть нового коронавирусного заболевания — это заболевание кровеносных сосудов» — утверждает кардиолог и профессор Японского университета Тохо Таканобу Хигащимару. Согласно исследованиям профессора Хигащимару «во многих случаях с неустановленной причиной инсульта и инфаркта миокарда у молодых людей прослеживается связь с коронавирусом, т.е. именно коронавирус в этих случаях является причиной».

Это же подтверждают исследования, проведенные в других странах. Еще в апреле 2020 года швейцарские ученые из Университетской Клиники Цюриха (USZ) опубликовали результаты своих исследований: «Мы нашли прямые доказательства того, что COVID-19 поражает эндотелиальные клетки и ведет к повсеместному воспалению эндотелия». Эндотелий сосудов — это слой клеток, выстилающий кровеносные сосуды изнутри.

Коронавирус лишь проникает через дыхательные пути, но прикрепляется он к эндотелию, который выстилает все кровеносные сосуды, включая капилляры. Воспаление эндотелия распространяется на все крупные кровеносные сосуды и на капилляры.

Это означает, что коронавирус способен поражать любой человеческий орган, который кровоснабжается капиллярами.

Поэтому действия по сопротивлению коронавирусной инфекции должны быть направлены не только на повышение иммунитета, но и на поддержание сосудистой системы. Причем последнему следует уделить значительное внимание. Именно такой подход позволит снизить вероятность летальных исходов, либо вовсе их исключить.

Огромное значение поддержание кровеносной системы приобретает на стадии реабилитации после перенесенной болезни. Для быстрейшего восстановления функций организма поврежденные вирусом сосуды необходимо незамедлительно привести в надлежащее состояние.

Наилучшим вариантом комплексной терапии для кровеносной системы является, пожалуй, применение препаратов на основе экстракта гриба рейши, и в особенности новейшей разработки – Голден Рейши.

Профессор Масао Мори настоятельно рекомендует обратить внимание на восстановительные возможности продукта Голден Рейши для переболевших COVID-19.

В своём докладе он говорит, что неблагоприятные изменения в организме обнаруживаются даже у тех, кто переболел без видимых симптомов. Особенно эффективно рейши восстанавливает легкие и печень.

«Клиническая картина последствий COVID-19 говорит, прежде всего, о поражении вегетативной системы кровообращения — капилляров. Легкие, печень — это сплошные карилляры. Именно эти мелкие сосуды обеспечивают функции упомянутых органов. При этом главная способность Голден Рейши состоит именно в наведении порядка в системе микроциркуляции. Этим и объясняется высокая эффективность Голден Рейши при восстановлении функций организма у переболевших COVID-19» - выдержка из доклада Масао Мори.

Прием Голден Рейши в профилактических дозах (4-6 таблеток в день) способствует значительному снижению вероятности заражения.

Если заражение все же произошло, то, в дополнение к рекомендациям вашего лечащего врача, можно повысить дозу приема Голден Рейши до 8-10 таблеток в день. Такую дозировку разумно будет сохранить на протяжении 15-20 дней.

По истечении этого срока симптомы COVID-19 скорее всего исчезнут. После исчезновения симптомов самого заболевания, если осталась одышка, быстрая утомляемость и другие проявления поражения сосудов, то устранить эти остаточные явления и не допустить патологических изменений в сосудах поможет прием Голден Рейши по 6-8 таблеток на протяжении 2-3 месяцев.

Будьте здоровы!

ОТЗЫВ:

Когда подхватил вирус, не знаю. Лечился в Долинской ЦРБ. Говорят, что все это было не в самом тяжелом варианте. Но рассказывать не хочу. Просто попробуйте хотя бы сутки, не вставая и не переворачиваясь, пролежать на животе… Выписали.

Говорят, здоров. Но с легкими, судя по КТ, беда. Спрашиваю, как лечить? Практически пожимают плечами в ответ.

Глотать всю эту химию, что прописали, после разговоров в больнице было страшно.

Просто ждать? Готов был ухватиться за любую «соломинку»… Друг посоветовал Рейши. Сначала я перекопал интернет. Офигеть, как много и восторженно написано про эту штуку! Просто золото какое-то. Не очень поверил, но попробовать решился…

У меня 2 главные проблемы были: одышка даже при самых маленьких нагрузках и депресняк. Начал по совету друга с 6 таблеток в день. Уже через 5 дней улыбнулся. Представляете, просто улыбнулся! Повод не важен. Пять дней назад я был конкретной «несмеяной». Дней через 15 смог без одышки подняться на свой третий этаж!...

Сейчас больше месяца прошло. Вчера улыбнулся мой врач! На КТ появились конкретные положительные сдвиги. Я ему не говорю, что принимаю «Голден Рейши» Golden Reishi. Пусть думает, что это он такой великий врачеватель. А я увеличил прием до 8 таблеток в день.

Олег, остров Сахалин