Микроциркуляция. Ваш короткий путь к выздоровлению

Капилляры — это тончайшие сосуды нашей кровеносной системы. Капилляр в 50 раз тоньше человеческого волоса, и миллиарды клеток нашего организма окутаны сетью капилляров, словно тончайшей паутиной. Общая длина всех капилляров составляет 60–90 тысяч километров.

Микроциркуляция крови — это движение крови по капиллярам. В капиллярах содержится лишь 5 % всей крови организма, но именно в них осуществляется основная функция кровообращения — обмен веществ между кровью и тканями.

Кислород и питательные вещества, необходимые для клеток организма, могут попасть из крови в клетки только посредством микроциркуляции. По сути, и сердце и крупные кровеносные сосуды являются лишь вспомогательными органами, доставляющими кровь до капилляров. Кислород, витамины, жиры, углеводы, минеральные соли поступают в клетки нашего организма через капилляры. Также, через капилляры клетки избавляются от продуктов распада и углекислого газа.

Встречается много нежелательных состояний, которые

не могут быть изменены при помощи лекарств.

Было установлено, что причины этого находятся в крови, а точнее в нарушении микроциркуляции. О важности микроциркуляции говорил выдающийся русский учёный А. Залманов ещё в середине 20 века. В 1958 году вышла его первая книга «Тайная мудрость человеческого организма», где он утверждает, что в основе каждого болезненного процесса лежит нарушение движения крови по капиллярам.

Современные многочисленные исследования доказали, что нарушения, связанные с капиллярами, являются основной причиной патологических изменений, ведущих к развитию многих заболеваний.

Практически любой недуг связан с замедлением или остановкой кровообращения в капиллярах в какой-либо части организма. Поэтому здоровье капилляров крайне важно для здоровья всего организма.

Также, хронические заболевания в первую очередь оказывают влияние на движение крови по мельчайшим сосудам. Расстройство микроциркуляции крови усугубляет течение болезни и вызывает дисфункцию тканей, так как нет правильного обмена веществ. Таким образом, при возникновении и последующем лечении заболеваний чрезвычайно важным является обеспечение хорошей микроциркуляции крови. В противном случае ни правильное питание, ни деятельность по укреплению иммунитета не принесут эффекта, поскольку полезные вещества и лекарства не будут доставлены к клеткам организма.

Японские ученые до сих пор продолжают исследования микроциркуляции.

Профессор Масао Мори является специалистом в этой области.

Многолетние исследования научно-исследовательского института Ваканшаяку под руководством профессора Масао Мори привели к созданию продукта Голден Рейши.

«Организм состоит из органов, а органы состоят

из клеток, доставка питательных веществ и кислорода, к которым возможна исключительно посредством микроциркуляции. Следовательно, увеличение микроциркуляции не просто может привести к улучшению при какой-то определенной болезни, но и поддержит и продлит жизнь каждой клетки. Это и есть суть кровообращения, того, что я исследую в течение уже 50 лет.» - Масао Мори.

Продукт Голден Рейши, который используется для улучшения микроциркуляции, поддерживается Медицинской Ассоциацией Японии. Уже получено огромное количество отзывов от людей, принимающих Голден Рейши, о том, что у них восстанавливается работа внутренних органов.

Голден Рейши изготавливается из грибов, выращенных на собственных фермах на территории Японии. Сейчас очень распространены китайские рейши, но они проигрывают японским по эффективности. Анализ состава японских и китайских рейши показал значительную разницу. Эти отличия обусловлены условиями выращивания грибов. Технология выращивания рейши тоже является результатом научных исследований, и поэтому на неё есть патент. Благодаря этой технологии ученые получают экологически чистые грибы с максимальным содержание биологически активных веществ.

Восстановите движение крови по капиллярам, и организм сам довершит остальное — к такому выводу пришел доктор медицины Залманов в ходе своих исследований и наблюдений. Спустя несколько десятилетий, японским ученым удалось сделать прорыв в области микроциркуляции, и они выпустили на рынок продукт Голден Рейши.

«Главная способность Голден Рейши состоит именно в наведении порядка в системе микроциркуляции. Принимая Голден Рейши вы восстановите здоровую микроциркуляцию кровеносной системы, значительно оздоровив организм и повернув биологический возраст вспять» - профессор Масао Мори.

ОТЗЫВ:

Когда я заболела Covid-19, то стала принимать по 4 таблеточки, как вы рекомендовали. И видимо благодаря этому, у меня не было никакой слабости. Но я чувствовала, что глубоко дышать мне тяжело, и стала пить по 3 пакетика (6 таблеточек). Всё было хорошо. А вчера я заметила, что у меня стала очень гладкая и хорошая кожа без воспалений. Сначала пыталась понять почему. Это было так необычно. Уже долгие годы, такого не было. Потом вспомнила, что я пью Голден Рейши в увеличенной дозе. Но самая большая моя победа, это отсутствие головных болей. Уже более 5 лет как голова у меня болит по 3-5 раз в неделю. Это огромная проблема для меня, и я перепробовала много разных способов лечения. До того как я начала принимать Голден рейши улучшений вообще не было. Я обязательно продолжу принимать Рейши, потому что большего счастья, чем отсутствие головных болей для меня нет. Кто знает, что это такое - поймет. Спасибо за вашу заботу и что предложили мне Голден Рейши.

Анна, г. Санкт-Петербург